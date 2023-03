Transfersaga vor Ende: Milinkovic-Savic will gehen

Sergej Milinkovic-Savic könnte im Sommer dann doch noch einen Vereinswechsel vollziehen. Wie das spanische Portal ‚Relevo‘ berichtet, hat sich das serbische Mittelfeldspieler dazu entschlossen, seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei Lazio Rom nicht zu verlängern. Damit wäre der Druck auf die Laziali groß, den 28-jährigen Serben zu verkaufen.

Dem Bericht zufolge soll sich eine mögliche Ablöse auf 40 Millionen Euro beziffern. Der 40-fache Nationalspieler wurde in den vergangenen Transferperioden immer wieder mit einem möglichen Wechsel nach England oder zu einem größeren Klub in Italien in Verbindung gebracht. Bislang wurde ein Transfer aber nicht umgesetzt.

