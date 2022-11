Nelson glänzt bei Arsenal: „Ein neuer Vertrag wäre fantastisch“

Reiss Nelson gehört beim FC Arsenal zu den Spielern, die die meiste Geduld in dieser Saison aufbringen mussten. Bis zum 14. Spieltag am vergangenen Wochenende musste der 22-Jährige auf seinen ersten Einsatz in der Premier League warten. Möglich war dies auch nur, weil Shootingstar Bukayo Saka gegen Nottingham Forest in der 27. Spielminute verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

Doch Nelson nutzte seine Chance wie kein zweiter Reservist in dieser Saison. In der zweiten Halbzeit erzielte der Flügelspieler zwei Treffer und legte das 4:0 von Thomas Partey direkt auf. Am Ende gingen die Gunners mit 5:0 vom Platz – dem höchsten Sieg der laufenden Saison. Für Nelson könnte es die Initialzündung für seine Perspektive bei den Londonern werden. Denn der Vertrag des Arsenal-Eigengewächses läuft am Saisonende aus. Die Zeit tickt.

In einer wie geölt laufenden Offensivmaschinerie wie der der Gunners, in der das Trio aus Saka, Gabriel Martinelli und Gabriel Jesus nach Belieben scort, bleibt nur wenig Platz für andere. Das musste in der vergangenen Saison Rekordtransfer Nicolas Pépé spüren, das musste Nelson immerhin an den ersten 13 Ligaspieltagen am eigenen Leib erfahren.

„War nie der Plan, zu gehen“

Und der Youngster nahm sich in den vergangenen Jahren Zeit für seine Entwicklung. Leihen zur TSG Hoffenheim in der Saison 2018/19 und zu Feyenoord Rotterdam 2021/22 sollten den gebürtigen Londoner weiterbringen. Eine richtige Perspektive bei den Arsenal-Profis entwickelte sich trotz ordentlicher Spielzeiten und Leistungen bei seinen anderen Stationen nicht.

Nelson blieb dennoch fokussiert, wie er nach der Partie gegen Nottingham sagte: „Ich habe nie an mir gezweifelt. Ich habe eine sehr, sehr starke Bindung und Liebe zum Verein. Es gab Zeiten, in denen ich ein wenig niedergeschlagen war, aber mein Plan war nie, zu gehen oder zu sagen, dass ich hier keine Zukunft habe.“ Vor allem in der Europa League winken dem Offensivspieler einige Spielminuten.

Vertrags- statt Abschiedsgespräche?

Seine Leistungen gegen Nottingham bestärken ihn derweil, sich langfristig an seinen Jugendklub zu binden. „Natürlich“ würde der Rechtsfuß gerne bleiben, „ein neuer Vertrag wäre fantastisch, und ich würde mich gerne an den Verein binden. Aber ich konzentriere mich einfach darauf, das Richtige zu tun.“ In der Premier League dürften weitere energetische Auftritte als Einwechselspieler das Mittel sein, für Mikel Arteta auf Sicht als wichtiger Rollenspieler unverzichtbar zu werden.

Obwohl Nelsons Perspektive vor der Saison nicht zwingend als rosig beschrieben werden konnte, war Arteta angetan von seinem Schützling. „Ich habe vor Saisonbeginn mit dem Trainer gesprochen, und er war sehr deutlich zu mir“, erzählt Nelson, „er sagte, er habe einen Wandel in meinem Spiel und meiner Einstellung gesehen, der ihm sehr gefalle, und er glaube, dass das der Mannschaft wirklich zugutekommen könne. Es gab keine Gespräche mit mir über einen Wechsel im Sommer.“ Stattdessen könnten beide Seiten über einen neuen Vertrag sprechen. Dem Nottingham-Auftritt zum Dank.