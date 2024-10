Heißer Stuhl bei United: Acht Kandidaten für das ten Hag-Erbe

Am Morgen erhielt Erik ten Hag die Nachricht, dass er sein Büro am Trainingsgelände von Manchester United zu räumen hat. Der Niederländer wurde von den Red Devils entlassen und damit einhergehend mit sofortiger Wirkung von allen Aufgaben entbunden. Jetzt übernimmt Ruud van Nistelrooy interimsweise. Parallel dazu läuft die Suche nach einem neuen Cheftrainer in Carrington auf Hochtouren. In der englischen Presse werden zahlreiche Kandidaten gehandelt. FT mit einem Überblick.

Rúben Amorim (39, Sporting Lissabon, Vertrag bis 2026)

Der Portugiese hat längst unter Beweis gestellt, dass er das Zeug hat, um einen internationalen Topklub zu betreuen. Um Amorim aus seinem Vertrag zu kaufen, müsste United wohl tiefer in die Taschen greifen. Das passt eigentlich so gar nicht in die von INEOS initiierten Sparmaßnahmen. Dennoch handeln alle großen Tageszeitungen Amorim als heißen Kandidaten auf die Nachfolge von ten Hag.

Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen CD Nacional wich Amorim Reporterfragen zu einem möglichen Engagement in Manchester aus: „Ich habe diese Frage schon erwartet. Natürlich werde ich nicht über die Zukunft sprechen, denn sonst muss ich mich immer dazu äußern. Ich bin sehr stolz darauf, Sporting-Trainer zu sein, das ist alles.“ Laut ‚The Athletic‘ müsste United um die zehn Millionen Euro Ablöse für Amorim zahlen. Gespräche mit dem Übungsleiter haben dem Bericht zufolge schon stattgefunden.

Edin Terzic (31, vereinslos)

Seit seinem Abschied von Borussia Dortmund wurde Terzic immer mal wieder mit freiwerdenden Trainerposten in Verbindung gebracht. ‚Daily Mail‘ und der ‚Mirror‘ berichten, dass sich der junge Coach bei United „auf der Liste“ respektive „auf dem Radar“ befindet. In England ist Terzic auch kein Unbekannter. Von 2015 bis 2017 war er als Co-Trainer von Slaven Bilic über 100 Spiele im Trainerteam von West Ham United aktiv.

Ole Gunnar Solskjaer (51, vereinslos)

Etwas überraschend scheint auch Solskjaer wieder in der Verlosung zu sein. Der Norweger coachte United knapp drei Jahre, brachte aber nie den gewünschten Erfolg. Da die Abfindung von ten Hag dem Vernehmen nach umgerechnet um die 20 Millionen Euro kosten wird, sucht man bei den Red Devils eine einigermaßen kostengünstige Lösung, berichten die ‚Manchester Evening News‘. Deshalb werde intern über eine Solskjaer-Rückkehr diskutiert.

Roger Schmidt (57, vereinslos)

Schmidt ist erst seit kurzem auf dem Markt. Der deutsche Trainer war bis Ende August bei Benfica angestellt, stand in Lissabon 115 Pflichtspiele lang an der Seitenlinie. Laut ‚Sky‘ wird der Name Schmidt intern bei United diskutiert, er gehört zum Kreis der Kandidaten. Ob eine konkrete Anfrage aus Manchester vorliegt, wurde vom Pay-TV-Sender nicht näher ausgeführt.

Kieran McKenna (38, Ipswich Town, Vertrag bis 2028)

Kieran McKenna schreibt derzeit das nächste Kapitel seiner Erfolgsgeschichte mit Ipswich Town. Der Engländer war von 2016 bis 2021 bei Manchester United angestellt, als Scout, Trainer der U18 und als Co-Trainer unter Solskjaer, José Mourinho, Ralf Rangnick und Michael Carrick. Der Durchbruch gelang ihm dann mit seiner Anstellung als Cheftrainer bei Ipswich.

Auch wenn McKenna im Sommer einen neuen Vierjahresvertrag unterzeichnete, bleibt sein Name im Kosmos Old Trafford allgegenwärtig. Auch jetzt gilt der 38-Jährige als realistische Option, berichtet ‚The Independent‘. Bei ihm besteht aber das gleiche Problem wie bei Amorim. Eine Ablöse dürfte mächtig ins Budget gehen.

Ruud van Nistelrooy (48, Manchester United Interimstrainer, Vertag bis 2026)

Mit van Nistelrooy steht vorübergehend ein Mann an der Seitenlinie, der aufgrund seiner Vergangenheit als Profi einiges an Kredit bei Fans und Umfeld hat. Sollten die Ergebnisse in seiner Amtszeit als Verantwortlicher stimmen, ist es nicht ganz abwegig, dass er auch als möglicher Cheftrainer in Erwägung gezogen wird. Van Nistelrooy hat schon als Trainer der PSV Eindhoven Erfahrung in dieser Rolle gesammelt und wäre eine kostengünstige Alternative zu externen Lösungen.

Gareth Southgate (54, vereinslos)

Mit Gareth Southgate fällt ein weiterer prominenter Name sehr häufig im Zusammenhang mit Uniteds aktueller Trainersuche. Im Juli endete Southgates Zeit als Nationaltrainer der Three Lions, nach 102 Pflichtspielen musste der gebürtige Watforder seinen Hut nehmen. Im Vereinsfußball war Southgate zuletzt 2009 beim FC Middlesbrough tätig. Ob dieser Fakt eine Rolle in der Wahl der United-Bosse spielt, ist nicht bekannt.

Xavi (44, vereinslos)

Last but not least: Xavi. Das einstige Mittelfeldgenie war bis zum Ende der vergangenen Spielzeit beim FC Barcelona in der Pflicht. Mit den Katalanen wurde Xavi 2023 spanischer Meister und Superpokalsieger. In Katar bei Al-Sadd sammelte der Spanier außerdem Auslandserfahrung, bevor er in Barcelona anheuerte.

Der ‚Mirror‘ berichtet, dass zwischen der Vereinsführung und Xavi schon vor einiger Zeit lose Gespräche stattgefunden haben. Da der 44-Jährige momentan ohne Verein ist, könnte er sofort die Zügel in die Hand nehmen. Wünscht sich INEOS eine schnelle Lösung, ohne Verhandlungen mit einem anderen Klub, würden die Chancen für Xavi wohl nicht schlecht stehen, vermutet die Tageszeitung.