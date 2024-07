Statt Deutschland: McFarlane zu ManCity

Manchester City holt ein Talent aus dem eigenen Stall nach England. Wie Fabrizio Romano berichtet, kommt Christian McFarlane vom US-Farmteam New York City FC nach Manchester. Eine Einigung sei mittlerweile gefunden. Allzu schwierig war das angesichts der kurzen Drähte sicherlich nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

An McFarlane waren laut Romano auch Brighton & Hove Albion sowie deutsche Klubs dran. Der 17-jährige Stürmer lehnte die Angebote jedoch ab. McFarlane wurde in England geboren und spielt auch für die U17 der Three Lions. Im Alter von drei Jahren war er mit seinen Eltern in die USA ausgewandert.