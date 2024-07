Überraschung: Asano zu deutschem Topklub?

Seit dem 1. Juli ist Takuma Asano vereinslos. Sein Vertrag beim VfL Bochum ist mit dem Ende der vergangenen Saison abgelaufen, der japanische Nationalspieler darf nun ablösefrei bei einem neuen Verein unterzeichnen. Dass der 29-Jährige trotz einer schwachen Saison der Bochumer mit sieben Toren und einem Assist in 32 Pflichtspielen Eigenwerbung betrieben hat, kommt ihm nun zugute.

Der VfB Stuttgart beschäftigt sich intensiv mit der Verpflichtung des flexiblen Offensivspielers, berichtet ‚Sports Nippon‘. Der japanischen Sportzeitung zufolge befinden sich die Verhandlungen sogar schon in der Endphase und der Abschluss des Geschäfts könnte noch in dieser Woche stattfinden.

Ein Angebot zur Verlängerung in Bochum schlug Asano unlängst aus. Nun könnte dem 1,73 Meter großen Rechtsfuß ein Wechsel zu einem Champions League-Teilnehmer winken. Es wäre nicht sein erster Abstecher zu den Schwaben. Von 2016 bis 2018 war der Angreifer bereits vom FC Arsenal an den VfB ausgeliehen. In 45 Spielen für Stuttgart lieferte der damalige Jungprofi immerhin fünf Tore und fünf Vorlagen. Vielleicht kann er diese Statistik im VfB-Trikot bald schon nach oben schrauben.