Bayerns langer Atem bei Krattenmacher

Maurice Krattenmacher befand sich trotz seines Abschieds aus dem Nachwuchs des FC Bayern über Jahre im Blickfeld des deutschen Rekordmeisters. „Bayern hielt immer den Kontakt aufrecht. Sie hatten immer ein Auge auf mich“, bestätigt der 19-Jährige im Interview mit ‚liga-zwei.de‘, „als es sich dann anbahnte, dass ich Unterhaching wahrscheinlich verlassen werde, kam ein engerer Austausch zustande. Ich hatte ein gutes Gefühl, weil sie mir erklärt haben, dass sie mich gerne wiederhaben wollen.“

Krattenmacher verbrachte von Ende 2013 bis Mitte 2017 etwas mehr als drei Jahre im Nachwuchs des FCB, ehe er zur SpVgg Unterhaching wechselte. Diesen Sommer holte Bayern den jungen Mittefeldspieler für eine Millionensumme zurück. Der Kreativspieler wurde anschließend zugunsten von mehr Spielpraxis direkt weiter in die zweite Liga zu Aufsteiger SSV Ulm verliehen. „Ja, das war der Plan von uns allen“, sagt Krattenmacher. Bisher geht der Schachzug voll auf: Für Ulm stand der Youngster in sechs seiner acht Einsätze in der Startelf und sammelte drei Torbeteiligungen.