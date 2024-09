Schalke: Heekeren äußert sich zur Trainerdiskussion

Keeper Justin Heekeren stärkt dem in der Kritik stehenden Karel Geraerts demonstrativ den Rücken. Am Rande des Trainings äußerte sich der 23-Jährige am heutigen Montagmittag gegenüber Medienvertretern und betonte, dass die schlechte Form des FC Schalke 04 vor allem die Schuld der Spieler sei und die Mannschaft dem belgischen Coach weiterhin vertraue: „Das Team steht voll hinter dem Trainer. Wir haben einen klaren Plan, wenn dieser aber von den Spielern nicht erfüllt wird, sind wir es, die daran arbeiten müssen. Da kann man als Trainer hinstellen, wen man will.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schalke war mit einem 5:1-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig furios in die Zweitligasaison gestartet. Aus den folgenden vier Partien sammelten die Knappen jedoch lediglich noch einen Punkt und rutschten in der Tabelle auf Rang 13 ab. Schuld daran seien vor allem viele individuelle Fehler, die zu Gegentoren führten. So wie zuletzt auch bei der Niederlage gegen den Karlsruher SC (0:2), als gleich drei Schalker Verteidiger am Ball vorbeisprangen und dadurch den Führungstreffer der Badener begünstigten. „Für so etwas kann der Trainer nichts, der steht am Rand und muss das Ganze ertragen“, so Heekeren.