Besiktas kündigt Rebic-Deal an

Ante Rebic dürfte zeitnah als neuer Spieler von Besiktas vorgestellt werden. Auf seiner Vereinswebsite bestätigt der Verein aus Istanbul, dass er sich in Verhandlungen mit dem 29-Jährigen und dem AC Mailand befindet. Üblicherweise kündigen Klubs aus der Süper Lig so einen anstehenden Transfer an.

‚Calciomercato.com‘ berichtete in der vergangenen Woche, dass sich die Rossoneri und Besiktas auf ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption für den kroatischen Offensivspieler verständigt haben. Zuletzt war allerdings noch unklar, wie beide Vereine das Gehalt des Ex-Frankfurters aufteilen.

