HSV verlängert mit Suhonen

Der Hamburger SV setzt auch in Zukunft auf Eigengewächs Anssi Suhonen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag am Volkspark vorzeitig bis 2026. In der laufenden Spielzeit gelang dem dribbelstarken Finnen der Durchbruch bei den Profis. In 14 Einsätzen verbuchte Suhonen je einen Treffer und einen Assist.

„Anssi hat diese Saison in seiner Entwicklung einen großen Schritt nach vorn gemacht und seinen Platz in der Mannschaft gefunden. Bei seinen Einsätzen für den HSV, aber auch für die finnische U21-Nationalmannschaft, hat er sein Können mehrfach angedeutet. Wir sehen weiter großes Entwicklungspotenzial bei Anssi und sind sehr stolz, dass ein weiterer Spieler aus unserer Akademie den Sprung zu den Profis geschafft hat und sich langfristig an den HSV bindet“, freut sich Sportdirektor Michael Mutzel.