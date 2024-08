Premier League lockt: Feyenoord vor Rekord-Verkauf?

Nottingham Forest lässt bei Santiago Giménez (23) nicht locker. Der Premier League-Klub hat bei Feyenoord Rotterdam ein verbessertes Angebot für den argentinischen Mittelstürmer hinterlegt, berichtet Fabrizio Romano. Summa summarum 33 Millionen Euro werden den Niederländern demzufolge mittlerweile in Aussicht gestellt. In der Offerte der Tricky Trees sollen mögliche Zuschläge bereits enthalten sein. Auch eine Weiterverkaufsbeteiligung soll es geben.

Giménez, vergangene Saison an 34 Treffern direkt beteiligt, würde zum teuersten Verkauf der Vereinsgeschichte avancieren, sollte Feyenoord einschlagen. Zu Beginn der Wechselperiode wurde Sechser Mats Wieffer (24) für 32 Millionen ebenfalls in die Premier League an Brighton & Hove Albion verkauft. Folgt Giménez seinem ehemaligen Teamkollegen auf die Insel? Der Angreifer selbst soll dem Wechsel jedenfalls offen gegenüberstehen.