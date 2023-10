VfB: Undav-Klausel höher als gedacht – Transfer dank Guirassy?

Für den VfB Stuttgart war Deniz Undav in drei Einsätzen an ebenso vielen Treffern direkt beteiligt. Ob der von Brighton & Hove Albion ausgeliehene Profi auch in der kommenden Saison für die Schwaben auf Torejagd geht, ist noch unklar.

Der VfB kann von einer Kaufoption Gebrauch machen, um den 27-Jährigen langfristig in den eigenen Reihen zu halten. Für einen Transfer müsste der Bundesligist aber wohl verhältnismäßig tief in die Tasche greifen. Laut dem ‚kicker‘ liegt die Kaufoption bei über zwölf Millionen Euro.

Sorgt Guirassy für das nötige Kleingeld?

Bislang stand eine Summe im niedrigen zweistelligen Millionenbereich im Raum. Dem Fachmagazin zufolge hängt es daher von Faktoren wie dem sportlichen Abschneiden ab, ob Undav auch kommende Saison für die Stuttgarter aufläuft. Auch die Situation um Serhou Guirassy (27) könne die Zukunft des Rechtsfußes in Bad Cannstatt beeinflussen.

Zur Erläuterung: Guirassy, der in der Bundesliga in sechs Einsätzen bereits zehnmal netzte, bestitzt beim VfB dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro. Klubs aus England und Italien sollen die Fährte des Guineers bereits aufgenommen haben.