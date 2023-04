Vertrag läuft aus: Bournemouths Lerma flirtet mit Bundesliga

Beim AFC Bournemouth ist Jefferson Lerma auf der Sechs gesetzt. Der Vollblutprofi gilt als Mittelfeldarbeiter und wird deshalb von Fans und Mitspielern gleichermaßen geschätzt. Wo der 28-Jährige ab der nächsten Saison spielen wird, steht Stand jetzt nicht aber noch nicht fest. Auch einen Wechsel nach Deutschland könnte sich Lerma gut vorstellen.

Nach FT-Informationen liegen dem 33-fachen Nationalspieler mehrere Angebote aus Spanien, Italien und England vor. Solange Bournemouth den Abstieg aber noch nicht endgültig verhindert hat, will der Rechtsfuß aus Respekt vor seinem Arbeitgeber keine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Sein Vertrag beim Klub von der Südküste Englands läuft im Sommer aus, ein Wechsel würde dementsprechend ablösefrei vonstattengehen.

Bundesliga-Affinität

Aus Deutschland hat nach FT-Informationen noch kein Verein angeklopft. Einen Wechsel in die Bundesliga würde Lerma aber definitiv nicht ausschließen. Der Profi mag den deutschen Fußball und könnte sich vorstellen, künftig hierzulande aufzulaufen. Bisher war Lerma nur in seiner kolumbianischen Heimat, in Spanien und in England aktiv.

