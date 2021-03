Hakimi: Londoner Topklubs zeigen Interesse

In England wird das Interesse an Achraf Hakimi größer. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, beschäftigen sich der FC Arsenal und der FC Chelsea intensiv mit dem marokkanischen Flügelspieler. Im vergangenen Sommer wechselte der 22-Jährige für rund 40 Millionen Euro von Real Madrid zu Inter Mailand. Nun könnte sein Weg vom europäischen Festland auf die Insel führen.

Zuversichtlich machen die Londoner Klubs vor allem die Finanzen der Inter-Eigentümer. Die Suning Holdings Group musste bereits den Betrieb des chinesischen Klubs Jiangsu Suning einstellen. Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Situation auf den italienischen Traditionsverein auswirkt.

Arsenal & Chelsea mit Plan für Hakimi

Bei Arsenal sieht es im Sommer nach Veränderung rechts hinten aus. Hector Bellerin hat die Erlaubnis bekommen, den Verein im Sommer zu verlassen, wenn die Gunners ein adäquates Angebot erhalten. Dann wäre Platz für Hakimi, der die Position taktisch mindestens so offensiv interpretiert wie der Spanier.

Der FC Chelsea hingegen sieht in Hakimi eher einen Spieler für den offensiven Flügel. Mit Reece James hat man einen rechten Außenverteidiger im Kader auf den die Blues auch in Zukunft setzen werden. Trotzdem gibt es offenbar Interesse an Hakimi, der variabel einsetzbar ist und in verschiedenen Systemen seinen Platz findet.