Thy wechselt innerhalb der Eredivisie

Lennart Thy hat offenbar einen neuen Klub gefunden. Wie ‚Elfvoetbal‘ berichtet, heuert der 28-Jährige bei Sparta Rotterdam an. Da sein Vertrag bei PEC Zwolle ausläuft, wird keine Ablöse für den Stürmer fällig. Noch am heutigen Montag könnte der Deal offiziell verkündet werden.

Thy stammt aus der Jugend des SV Werder Bremen und war in Deutschland neben den Grün-Weißen auch für den FC St. Pauli aktiv. Im Januar 2019 zog es ihn zu Zwolle. In der nun abgebrochenen Eredivisie-Saison kommt der Stürmer auf acht Tore in 26 Pflichtspielen.