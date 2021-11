Köln: Uth & Skhiri zurück im Training

Das Lazarett beim 1. FC Köln lichtet sich. Wie die Geißböcke mitteilen, haben Mark Uth sowie Ellyes Skhiri erstmals wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Rund sechs Wochen war der tunesische Mittelfeldspieler mit einer Fraktur am Wadenbeinköpfchen ausgefallen.

Ein Einsatz gegen den FSV Mainz 05 am kommenden Sonntag um 17:30 Uhr kommt dennoch zu früh für den 26-Jährigen. FC-Coach Steffen Baumgart kündigte am gestrigen Mittwoch an, Skhiri für die Partie in Mainz nicht einzuplanen.