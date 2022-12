Sancho nicht im Training: Ten Hag-Aussagen lassen aufhorchen

Wer Jadon Sancho im Trikot von Borussia Dortmund zaubern sah, kam kaum drumherum, dem englischen Talent eine Weltklasse-Karriere zu prognostizieren. Nach Sanchos 85-Millionen-Transfer zu Manchester United im Sommer 2021 läuft es für den jungen Engländer aber alles andere als rund.

Durchwachsene Leistungen, wenige Scorerpunkte und kaum Spiele über 90 Minuten prägen bislang die Zeit des 22-Jährigen bei den Red Devils. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate verzichtete wohl auch deshalb auf Sancho bei der WM in Katar. Vor dem heimischen Fernseher musste der ehemalige BVB-Star zuschauen, wie die Three Lions im Viertelfinale gegen Frankreich (1:2) ausschieden. Bei der EM vor eineinhalb Jahren war der 23-fache Nationalspieler noch Teil des Teams gewesen.

Auch auf Vereinsebene fällt Sancho zurzeit damit auf, dass er eben nicht auf dem Platz steht. Die Red Devils befinden sich zurzeit in Spanien im Wintertrainingslager, der 22-Jährige ist nicht mit dabei. Die Gründe, die Erik ten Hag nun gegenüber Medienvertretern offenlegte, lassen dabei durchaus aufhorchen.

Körperliche & mentale Probleme?

„Er ist nicht fit genug, um zu spielen“, wird der ManUnited-Trainer deutlich (zitiert via ‚Manchester Evening News‘). Sancho befinde sich in den Niederlanden, wo er individuell an seiner Rückkehr arbeite. Die letzten beiden Spiele seines Klubs vor der WM-Pause verpasste er krank.

Sein aktuelles Fehlen hängt aber offenbar nicht nur mit dem vergangenen Infekt zusammen. „Er war in der Saisonvorbereitung gut und auch zu Saisonbeginn hatte er starke Spiele“, holt ten Hag aus, „danach sind seine Leistungen abgestürzt und manchmal weißt du nicht, warum das passiert. Aktuell versuchen wir, das herauszufinden und ihn zurückzuholen. Es ist eine Kombination aus dem Körperlichen und dem Mentalen.“

Einen Zeitpunkt für Sanchos Rückkehr will der Coach nicht festlegen: „Ich habe mit ihm mehrmals telefoniert. Ich denke nicht, dass er nächste Woche schon zurück sein wird. Manchmal geht es um Fitness, aber auch um Stimmung. Er trainiert individuell und unser Ziel ist es, ihn so schnell wie möglich zurückzubekommen.“ Am nächsten Mittwoch endet für United die WM-Pause mit einem Ligapokalspiel gegen den FC Burnley.