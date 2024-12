Bericht: Sporting-Trainer tritt zurück

João Pereira ist als Trainer von Sporting Lissabon nach weniger als zwei Monaten schon wieder Geschichte. Der portugiesischen ‚A Bola‘ zufolge ist der 40-Jährige zurückgetreten. Als Nachfolger soll außerdem Rui Borges von Vitória SC bereits feststehen.

Pereira trat erst im November die Nachfolge von Rúben Amorim an, der nach einer sehr erfolgreichen Zeit bei Sporting zu Manchester United wechselte. Unter dem neuen Coach, der Sporting nach elf Spieltagen in der Liga ohne Punktverlust übernommen hatte, begann eine Talfahrt mit vier Niederlagen in Serie. Am Sonntag trennte sich Sporting mit 0:0 vom FC Gil Vicente. Am kommenden Sonntag (21:30 Uhr) steht das wichtige Derby gegen Benfica Lissabon an, Pereira wird dann nicht mehr an der Seitenlinie stehen.