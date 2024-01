BVB: Kehl erhöht Druck auf Terzic und spricht über Sancho

Trotz einer schwachen Bundesliga-Hinserie ist Cheftrainer Edin Terzic bei Borussia Dortmund im Amt geblieben. Nun hat sich Sportdirektor Sebastian Kehl ausführlich zu den Gründen dieser Entscheidung geäußert. Im Gespräch mit der ‚Bild‘ betont der Ex-Profi, dass die Verantwortlichen „komplett überzeugt sind“ von ihrem Übungsleiter.

„Wir glauben fest daran“, führt Kehl aus, „dass wir in dieser Personalkonstellation und mit der Kaderqualität, die wir haben, zu deutlich besseren Leistungen fähig sind und unser Ziel, die Champions-League-Qualifikation, noch erreichen.“ Man habe sich deshalb „auch von all den Themen, die um uns herum diskutiert worden sind, nicht treiben lassen.“

„Januar sollte unser Monat werden“

Tatsächlich setzte sich der BVB in der Champions League souverän als Gruppenerster durch, andererseits rutschte man im Verlauf von November und Dezember auf Platz sechs in der Bundesliga ab. Kehl erhöht nun den Druck auf Terzic und Co.: „Ich glaube jedenfalls, dass wir 2024 ein anderes Gesicht zeigen werden. Aufgrund der Tabellensituation ist aber auch klar: Der Januar sollte unser Monat werden.“

Mit anderen Worten: Sollte die Mannschaft schlecht aus der Winterpause kommen, dürfte es für Terzic schnell wieder eng werden. Die angeblich von Marco Reus angeführte Spielermeuterei im Dezember dementiert Kehl. Ganz aus der Luft gegriffen waren die Berichte aber offenbar nicht, wie diese Worte vermuten lassen: „Wenn wir mit unseren hohen Ansprüchen auf Platz fünf überwintern, dann ist eine gewisse Unruhe normal. In solch einer Situation ist es wichtig, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen.“

Sanchos „außergewöhnliche Qualitäten“

Eine wichtige Rolle bei der Trendwende soll das neue Personal spielen. Nicht nur die als Co-Trainer zurückgekehrten Klublegenden Nuri Sahin und Sven Bender („Wir wollten neue Impulse setzen und neue Perspektiven einbringen“), sondern auch Jadon Sancho. „Wir beschäftigen uns aufgrund unserer Situation und im Rahmen unserer wirtschaftlich klar abgesteckten Möglichkeiten natürlich mit diversen Optionen. Wir machen unsere Hausaufgaben, lassen uns aber auch hier nicht treiben“, sagt Kehl auf Nachfrage der ‚Bild‘ zum englischen Offensivspieler, der vor einer Rückkehr zum BVB steht.

„Er hat“, so der Sportchef konkret über Sancho, „bei Borussia Dortmund eine fantastische Geschichte geschrieben, der Kontakt ist nie abgerissen. Seine außergewöhnlichen Qualitäten sind bekannt. Aber das sage ich ganz grundsätzlich und nicht, weil ich hier irgendein Gerücht kommentieren möchte.“ Inzwischen ist der bevorstehende Leih-Deal mit Manchester aber längst kein Gerücht mehr, sondern ein offenes Geheimnis.