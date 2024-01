Durchbruch: BVB tütet Sancho-Transfer ein

Borussia Dortmund hat die Rückkehr von Jadon Sancho so gut wie eingetütet. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist dem BVB in den Verhandlungen mit Manchester United der finale Durchbruch geglückt. Es gehe nun nur noch um kleine steuerliche Details wie etwa bei der Leihgebühr.

Sind diese abgehakt, unterschreibt Sancho einen Leihvertrag bis zum Saisonende. Am morgigen Freitag könnte der englische Offensivmann dann schon im Trainingslager in Spanien eintreffen. Für Dortmund ist der Deal ein Schnäppchen: Das Paket aus Leihgebühr und Gehalt soll sich auf drei Millionen Euro belaufen.

In Manchester steht Sancho, den sich United im Sommer 2022 noch 85 Millionen Euro Ablöse kosten ließ, bis 2026 unter Vertrag. Letztmals zum Einsatz kam er dort Ende August. Man darf also gespannt sein, ob Sancho an seine Top-Form aus Dortmunder Tagen anknüpfen kann.