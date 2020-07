PSG: Neue Offensive bei Vinícius

Vinícius Júnior ist langsam aber sicher angekommen bei Real Madrid. Schon 38 Pflichtspiele absolvierte der 20-Jährige in dieser Saison für die Königlichen. Die Quote von fünf Toren und vier Assists ist zwar noch ausbaufähig, das brasilianische Talent ist aber fraglos auf dem richtigen Weg. Paris St. Germain hofft offenbar dennoch, Vinícius aus Madrid weglocken zu können.

Unter der Anzeige geht's weiter

„PSG, genauer gesagt Leonardo (Sportdirektor, Anm. d. Red.), sind weiterhin besessen vom Brasilianer und werden eine weitere Offensive starten. Cavani geht und auch Di María könnte sich verabschieden. PSG wird das Geld haben, um einen Spieler der Kategorie Vinícius zu verpflichten“, so der spanische Journalist Eduardo Inda in der TV-Sendung ‚El Chiringuito de Jugones‘.

Vor allem die Aussicht, an der Seite seines großen Idols Neymar zu spielen, soll Vinícius überzeugen. So die Hoffnung in Paris. Das Problem: Schon im vergangenen Sommer blockte Real Madrid alle Angebote für den Youngster ab. Entsprechend bemerkt Inda: „Ich denke nicht, dass Madrid ihn gehen lässt. Man wartet eher, bis sich das Fenster bei Mbappé öffnet.“ Das dürfte dann im kommenden Sommer der Fall sein. Kylian Mbappé, der bei Real ganz oben auf der Wunschliste steht, ist nur bis 2022 an PSG gebunden.