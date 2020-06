Roma wirft Sportdirektor raus

Die AS Rom hat Sportdirektor Gianluca Petrachi mit sofortiger Wirkung suspendiert. Das teilt der italienische Erstligist offiziell mit. Angaben zu den Gründen macht die Roma nicht. Medienberichten zufolge kam es zuletzt zu Spannungen zwischen dem Manager und Präsident James Pallotta. Petrachi hatte vor knapp einem Jahr sein Amt angetreten und einen Vertrag bis 2022 unterzeichnet.

Die Nachfolge des 51-Jährigen tritt Guido Fenga an (50), der bislang als Vorstandsvorsitzender bei den Römern tätigt war. In der Serie A rangiert die AS Rom auf Platz fünf, am Mittwoch steht der Restart mit einem Heimspiel gegen Sampdoria Genua auf dem Programm.