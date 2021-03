Leipzig - Eintracht: So könnt ihr das Bundesligaspiel live sehen

Leipzig gegen die Eintracht ist ein Duell, das Offensivspektakel verspricht. Für beide Mannschaften steht viel auf dem Spiel. Möchte Leipzig im Titelkampf weiterhin ein Wort mitreden, wäre ein Sieg von enormer Bedeutung. Frankfurt wiederum möchte den vierten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, unbedingt halten. Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund sitzen den Hessen im Nacken.

Leipzig gegen Frankfurt live im TV und im Live-Stream

Die Bundesliga-Partie zwischen RB und der Eintracht findet am Sonntag, den 14. März statt. Der Anstoß in der Red Bull Arena erfolgt planmäßig um 15.30 Uhr. Der Bezahlsender Sky überträgt die Partie live. Fans ohne TV-Anschluss können die Begegnung online über Sky Go streamen. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen den Sachsen und den Hessen weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.