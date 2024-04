Neuer Spurs-Plan mit Werner

Tottenham Hotspur will Timo Werner gerne halten. Wie ‚HITC‘ berichtet, planen die Lilywhites aber eher nicht, die Kaufoption in Höhe von 17 Millionen Euro zu ziehen. Stattdessen peilen die Spurs eine erneute Leihe des 28-Jährigen von RB Leipzig an. Ob die Sachsen einem solchen Deal zustimmen, ist allerdings fraglich. Werners Vertrag bei den Roten Bullen läuft noch bis 2026, danach wäre der Stürmer ablösefrei zu haben.

Spurs-Trainer Ante Postecoglou zeigte sich zuletzt zufrieden mit dem Rechtsfuß: „Ich glaube Werner ist sehr wichtig. Ich denke, wenn wir Werner nicht geholt hätten wäre es eine deutlich höhere Belastung für die anderen Angreifer.“ Der Stürmer erzielte bei den Londonern in der Rückrunde in zwölf Einsätzen zwei Tore und bereitete drei weitere vor.

Konkurrenz für Werner im Anflug

Sollte Werner bleiben, könnte dem Ex-Nationalspieler allerdings ein verschärfter Konkurrenzkampf um seinen Platz in der Startelf drohen. Die Spurs haben Medienberichten zufolge auch das 19-jährige Talent Antonio Nusa vom FC Brügge im Visier. Der Norweger spielt wie Werner im Angriff.