Sessegnon zurück zu Fulham

Ryan Sessegnon wird nach seinem Vertragsende bei Tottenham Hotspur zu seinem Ausbildungsklub zurückkehren. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der FC Fulham mit dem ablösefrei verfügbaren Linksverteidiger auf einen Deal geeinigt. Zuletzt spielte Sessegnon bei Crystal Palace vor und war auch bei anderen Premier League-Klubs ein Thema, nun zieht es den 24-Jährigen zurück zu den Cottagers.

Von dort war Sessegnon 2019 für satte 27 Millionen Euro zu den Spurs gewechselt. Bei Tottenham konnte sich der gebürtige Londoner aber nie nachhaltig für einen Stammplatz empfehlen. Grund dafür waren auch zahlreiche Verletzungen am Oberschenkel, weswegen der Linksfuß fast die gesamte vergangene Spielzeit verpasste. In der Saison 2020/21 war Sessegnon an die TSG Hoffenheim ausgeliehen.