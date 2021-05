Kampl will Vertrag in Leipzig erfüllen

Kevin Kampl sieht seine Zukunft bei RB Leipzig. Im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ sagt der zentrale Mittelfeldspieler: „Ich bin jetzt 30 Jahre alt und fühle mich sehr gut. Es gibt für mich überhaupt keinen Grund, mir anderweitig Gedanken zu machen. Meine Frau und meine Kinder fühlen sich extrem wohl hier. Und ich sehe mich im Verein sehr gut aufgehoben.“

Wie es nach Ablauf seines bis 2023 datierten Arbeitspapieres weitergeht, lässt der 30-Jährige offen: „Ob ich am Ende vielleicht noch mal ganz woanders ein Abenteuer starte, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das werde ich auch von meinen Kindern abhängig machen. Daran verschwende ich jetzt keinen Gedanken. Ich habe einen langfristigen Vertrag, und den will ich auch erfüllen. Alles, was dann in der Zukunft passieren könnte, wird man dann sehen.“