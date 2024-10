Leipzig: RB-Bosse bestellen Mannschaft zum Rapport

Die Verantwortlichen bei RB Leipzig sind mit dem Saisonstart des Teams nicht zufrieden und fordern die Spieler dazu auf, mehr für den Erfolg zu tun. Wie die ‚Bild‘ berichtet, waren Konzern-Chef Oliver Mintzlaff, Global-Fußballdirektor Mario Gomez, Vorstandschef Johann Plenge sowie Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer am Freitagvormittag im Trainingszentrum zugegen und führten einige Gespräche mit Teilen der Mannschaft und dem Trainerteam. Thema war die fehlende Siegermentalität der Truppe von Trainer Marco Rose.

Erst am Mittwoch hatte RB in der Champions League trotz einer halbstündigen Überzahl mit 2:3 gegen Juventus Turin verloren. Auch der Saisonstart in der Bundesliga soll nach Ansicht der Bosse nicht zufriedenstellend verlaufen sein. Die Sachsen ließen sowohl gegen Union Berlin als auch gegen St. Pauli (jeweils 0:0) trotz überlegen geführter Spiele Punkte liegen. Mintzlaff hatte erst vor einer Woche Trainer Rose kritisiert, weil Leipzig seiner Meinung nach in den vergangenen beiden Spielzeiten einen Angriff auf die Meisterschaft verpasst habe, der Trainer hatte sich daraufhin öffentlich gewehrt.