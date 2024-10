Supertalent bestätigt United-Wechsel

Manchester United hat das dänische Toptalent Chido Obi-Martin verpflichtet. Dies bestätigt der 16-jährige Angreifer auf seinem Instagram-Account: „Ich bin sehr glücklich, bei diesem großartigen Verein unterschrieben zu haben. Es ist Zeit, mich zu konzentrieren und alle meine Träume zu verwirklichen. Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, so weit zu kommen.“

Der Transfer geht ablösefrei über die Bühne, nachdem sein Vertrag beim FC Arsenal im Sommer ausgelaufen war. Warten musste Obi-Martin auf die Ratifizierung der Premier League. Der Stürmer war 2022 vom FC Kopenhagen in die Jugend der Gunners gewechselt. In der vergangenen Saison konnte er in der U18 Premier League mit 32 Toren und drei Vorlagen in 20 Spielen auf sich aufmerksam machen.