Saints verpflichten Caballero

Der FC Southampton reagiert auf die Verletztenmisere auf der Torhüterposition und nimmt den zuletzt vereinslosen Willy Caballero unter Vertrag. Wie die Saints mitteilen, läuft das kurzfristig datierte Arbeitspapier des 40-jährigen Argentiniers bis zum 5. Januar. Bis zum Sommer stand der Argentinier noch beim Champions League-Sieger FC Chelsea unter Vertrag und hielt sich seitdem beim AFC Wimbledon fit.

Southampton muss derzeit die Ausfälle von Alex McCarthy und Fraser Forster verkraften. Derzeit steht Trainer Ralph Hasenhüttl mit Eigengewächs Harry Lewis (23) nur ein fitter Torhüter zur Verfügung.

#SaintsFC has completed the signing of goalkeeper @willy_caballero on a short-term contract ✍️