England verdient sich Auftaktieg: Die Noten zum Spiel

England legte los wie die Feuerwehr und kam früh zu guten Gelegenheiten. Die beste hatte Phil Foden nach sechs Minuten, doch der Pfosten rettete für Keeper Dominik Livakovic. In der Folge kam Kroatien kaum noch aus der eigenen Hälfte. Nach gut 20 Minuten nahmen die Three Lions dann mindestens einen Gang heraus und die Partie war ausgeglichener, verflachte aber größtenteils.

Nach der Pause war England weiterhin das aktivere Team. Belohnt wurde die Elf von Gareth Southgate in der 57. Minute. Raheem Sterling erzielte das Tor zur Führung. Es sollte das einzige bleiben. Kroatien konnte sich heute nicht aus der eigenen Lethargie befreien.

Torfolge

1:0 Sterling (57.): Nach einem Steilpass von Walker aus der eigenen Hälfte bekommt Philipps den Ball auf der rechten Seite in der Nähe des Sechzehners. Der Abräumer von Leeds United spielt den Neu-Leipziger Gvardiol sowie Caleta-Car aus und spielt einen Steckpass auf Sterling, der aus kurzer Distanz verwandelt.

Leipzig-Neuzugang unglücklich

Josko Gvardiol ist der jüngste Kroate, der bei einem großen Turnier zum Einsatz kam. Allzu gute Erinnerungen an sein EM-Debüt wird der 18-Millionen-Neuzugang von RB Leipzig aber nicht haben. Immer wieder hatte Gvardiol in der Defensive mit Englands wendigen Offensivspielern zu kämpfen. Auch beim Gegentreffer sah er nicht gut aus. In der Offensive war er stets bemüht, als Rechtsfuß auf der linken Außenbahn tat er sich aber meist schwer.

Bellingam schreibt Geschichte

Knapp zehn Minuten vor Schluss war es soweit: Jude Bellingham kam für Harry Kane ins Spiel und ist damit der jüngste Spieler, der je bei einer Europameisterschaft zum Einsatz kam. Seinem Marktwert wird dies sicher nicht schaden. Eine schöne Randnotiz für die Bosse von Borussia Dortmund, die sich sicherlich auch gewundert haben, dass Jadon Sancho es heute nicht einmal in den Kader schaffte.

Entdeckung des Spiels: Kalvin Phillips

Nach nur einer Erstligasaison mit Leeds United und ohne internationale Erfahrung war Kalvin Phillips für Außenstehende eine überraschende Nominierung für den EM-Kader. Doch der 25-jährige Sechser versteht es wie kein Zweiter, einem Team Stabilität und Balance zu verleihen. Gegen Kroatien merkte man Phillips die fehlende Erfahrung auf internationalem Parkett nicht an. Unaufgeregt räumte der Rechtsfuß im Mittelfeld auf und schaltete sich immer wieder in die Offensive ein. Die Vorarbeit zum 1:0-Siegtreffer von Sterling war bärenstark. Die Entdeckung des Spiels.

Die Noten für England

Eingewechselt:

71‘ Rashford für Foden

82‘ Bellingham für Kane

90‘+2 Calvert-Lewin für Sterling

Die Noten für Kroatien

Eingewechselt:

70‘ Vlasic für Brozovic

70‘ Brekalo für Kramaric

78‘ Petkovic für Rebic

85‘ Pasalic für Kovacic