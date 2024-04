„Keine optimale Geschichte“: Bayern bei Rangnick zu faulem Kompromiss gezwungen?

Ungeachtet dessen, ob er nun das Angebot des FC Bayern annehmen wird oder nicht – es dürfte klar sein, dass sich Ralf Rangnick die Teilnahme an der Europameisterschaft nicht entgehen lässt. Schließlich hat er Österreich auf ein Level gehoben, sodass nicht wenige Experten das Nachbarland zumindest mal als Geheimfavoriten handeln.

Doch wie würde Rangnick verfahren, sollte er sich für die Bayern entscheiden? Das Turnier fällt größtenteils hinein in die Planungen für die kommende Spielzeit. Es wäre also ein Tanz auf zwei Hochzeiten.

Beim ÖFB blickt man dieser Konstellation mit Skepsis entgegen. Sportdirektor Peter Schöttel mahnt beim ‚ORF‘ an: „Das ist sicher keine optimale Geschichte.“ Aber man werde das wohl „bewerkstelligen. Wir haben nicht nur Ralf, sondern einen richtig guten Staff rund um ihn. Wir werden alle zusammenhelfen, falls es so weit kommt.“

Rangnick muss entscheiden

Über allem thront dieser Tage ohnehin noch Rangnicks Entscheidung. „Ich bin guter Hoffnung, dass sich Ralf nicht nur für uns entscheidet, sondern auch noch in den nächsten Jahren österreichischer Teamchef sein wird“, sagt Schöttel, der aber natürlich eine etwas einseitige Perspektive auf den Stand der Dinge hat.

Sollte das Pendel in Richtung FC Bayern ausschlagen, müsste man beim ÖFB abwägen, inwieweit man sich auf schwierige Ablöseverhandlungen einlässt. Schließlich hat sich Rangnick in seinen knapp zwei Jahren als Bundestrainer sehr verdient gemacht. Schöttel erklärt: „Ralf ist vertraglich über die Europameisterschaft (bis 2026, Anm. d. Red.) an uns gebunden. Wir haben in den letzten zwei Jahren ein sehr vertrauensvolles Verhältnis gepflegt. Das werden wir auch so weiterführen. Je nachdem, in welche Richtung seine Entscheidung geht, werden wir gemeinsam besprechen, wie es weitergeht.“

Wann also herrscht Klarheit? Die Zeit jedenfalls drängt. „Wir sind kurz vor der EM mit großen Zielen. Auch von Bayern München wird es natürlich eine Deadline geben, weil sie auch Bescheid haben wollen“, so Schöttel, der ebenso wie Max Eberl zeitnah wissen will, wie die aktuell größte deutsche Trainerpersonalie ausgeht.