Ablösefrei: Inter vor Zielinski-Deal

Inter Mailand steht kurz davor, sich die Dienste des im Sommer ablösefreien Piotr Zielinski zu sichern. Laut Fabrizio Romano nähern sich die Nerazzurri einer mündlichen Einigung mit dem Mittelfeldspieler der SSC Neapel. Demnach sind noch die finalen Details mit dem 29-jährigen Polen zu klären.

Zielinksi spielt bereits seit 2016 für Napoli. Damals war der 86-fache Nationalspieler für 16 Millionen Euro an den Vesuv gewechselt. Für den amtierenden italienischen Meister zählt Zielinski nach wie vor zum Stammpersonal. In der laufenden Saison kam der technisch versierte Rechtsfuß 26 Mal zum Einsatz und war an sechs Treffern direkt beteiligt.