Deutschland - Ungarn: Flick setzt auf Rechtsverteidiger Hofmann

Zwei Spiele stehen für die deutsche Nationalmannschaft noch in der Nations League auf dem Programm, ehe es im November zur Weltmeisterschaft in Katar geht. Am Montag tritt die DFB-Elf in London gegen England an. Am heutigen Freitag empfängt Deutschland in Leipzig die Ungarn.

Verzichten muss Bundestrainer Hansi Flick kurzfristig auf Kapitän Manuel Neuer, Leon Goretzka, die sich mit Corona infiziert haben und den grippekranken Julian Brandt. Den Platz zwischen den Pfosten übernimmt Barcelonas Marc-André ter Stegen.

Die DFB-Aufstellung