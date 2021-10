Barça-Vize bestätigt Fati-Verlängerung

An der Vertragsverlängerung von Ansu Fati (18) beim FC Barcelona gibt es keine Zweifel mehr. „Wir werden die Vertragsverlängerung von Ansu Fati bekanntgeben“, verkündete Blaugrana-Vizepräsident Rafael Yuste auf dem vereinseigenen TV-Sender, „eine großartige Nachricht für Barça und unsere Fans.“

Am morgigen Donnerstag will der Verein planmäßig über die Verlängerung seiner großen Nachwuchshoffnung informieren. Fati soll bis 2027 unterschreiben, eine satte Gehaltserhöhung beziehen und eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro erhalten.