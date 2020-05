Medien: Rom schnappt Bonaventura

Die AS Rom steht offenbar kurz vor einer Verpflichtung von Giacomo Bonaventura, dessen Vertrag beim AC Mailand ausläuft. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass die Giallorossi dem zentralen Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine an Einsätze gebundene dritte Saison angeboten haben. Der 30-Jährige soll sich bereits für die Roma entschieden haben und dort dann rund zwei Millionen Euro netto pro Saison einstreichen.

Da auch die Hauptstädter den Gürtel in Hinblick auf die Corona-Pandemie enger schnallen müssen, hält Sportdirektor Gianluca Petrachi die Augen nach günstigen Verstärkungen offen. Dabei ist auch Stürmer Moise Kean (20) vom FC Everton ins Visier geraten. Berater Mino Raiola versucht derzeit, seinen Schützling per Leihe an die Roma zu vermitteln. Der FC Everton soll nicht abgeneigt sein.