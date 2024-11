Bundesliga-Interesse an Badiashile

Benoît Badiashile weckt Begehrlichkeiten im Ausland. Die französische FT-Partnerseite Foot Mercato berichtet, dass Vereine aus der Bundesliga und der Serie A ein Auge auf den Innenverteidiger vom FC Chelsea geworfen haben. Der Franzose selbst hege allerdings keine Absicht, die Blues im Winter zu verlassen.

Auch für Chelsea soll ein Verkauf nicht zur Disposition stehen. Im Januar 2023 war Badiashile für rund 38 Millionen Euro von der AS Monaco an die Stamford Bridge gewechselt. In der aktuellen Saison kommt der 23-jährige Hoffnungsträger nur sporadisch zum Einsatz, soll eines Tages aber eine tragende Rolle im Team von Enzo Maresca übernehmen.