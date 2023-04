Osimhen-Nachfolger: Vier Namen auf Napolis Wunschliste

Die Liste der Anwärter für die Verpflichtung von Victor Osimhen ist lang. Ganz Europa ist bekanntlich hinter dem 24-jährigen Nigerianer her. Neben einem Geldregen von bis zu 150 Millionen Euro würde der Angreifer einen freien Startelfplatz bei den Neapolitanern hinterlassen. Für die Gil Azzurri gilt es, den 26-Tore-Mann bestmöglich zu ersetzen, um auch in der nächsten Spielzeit an den sportlichen Erfolg in der laufenden Saison anzuknüpfen. Auf dem Zettel der Neapel-Verantwortlichen stehen laut dem ‚Correire dello Sport‘ vier Namen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tammy Abraham

Der Engländer von der AS Rom gilt als heißestes Eisen im Feuer. Der 25-Jährige verbuchte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend schon 43 Partien unter Trainer José Mourinho und zählt zu den absoluten Leistungsträgern bei der Roma. Der Engländer steht derzeit bei sieben Serie A-Treffern und steuerte zudem vier Assists bei.

Lese-Tipp

Neuzugang für die Roma

Rasmus Höjlund

Auch der Däne von Atalanta Bergamo hat das Interesse der Süditaliener geweckt. Genau wie Abraham bringt der erst 20-jährige Mittelstürmer mit sieben Saisontoren einen Torriecher und Erfahrung in der Serie A mit. Höjlund wurde zu Saisonbeginn von Sturm Graz für rund 17 Millionen Euro verpflichtet und wird aufgrund seines robusten, aber effektiven Spielstils mit Erling Haaland verglichen. Auch in der Nationalmannschaft feierte Höjlund im September 2022 sein Debüt und traf seitdem bereits fünfmal in vier Partien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Victor Boniface

Nummer drei auf Napolis Liste ist der Sturmtank von Union Saint-Gilloise, der Landsmann von Osimhen ist. Boniface ist mit seinen 22 Jahren hochtalentiert und treffsicher. Für zwei Millionen Euro hatte Gilloise den Nigerianer von FK Bodø/Glimt verpflichtet. Sofort überzeugte der Offensivakteur und stand in der laufenden Spielzeit 3529 Minuten für die Belgier auf dem Platz. Nachdem der Rechtsfuß, dessen Vertrag noch bis 2026 datiert ist, sich in der Europa League erst noch gegen Union Berlin durchsetzen konnte, war im Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Donnerstag Schluss.

Beto

Der vierte Name auf der Nachfolger-Liste kommt von Udinese Calcio. Schon zehnmal traf der Portugiese in der laufenden Saison. Mit Udinese steht Beto derzeit auf dem zwölften Tabellenplatz. Der in Lissabon geborene Mittelstürmer wurde nach einer einjährigen Leihe zu Beginn der aktuellen Spielzeit von Portimonese aus Portugal für sieben Millionen Euro festverpflichtet. Eine Rolle in der Nationalmannschaft spielt der 25-Jährige aufgrund hoher Konkurrenz bislang nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein konkretes Angebot hat die SSC Neapel für noch keinen der genannten Stürmer abgegeben. Klar ist: Falls Osimhen den Klub aus Italien wirklich verlässt, muss sich Napoli im Offensivzentrum hochkarätig verstärken. Das nötige Kleingeld wäre vorhanden.