Leverkusen ausgestochen: Freiburg schnappt sich Abwehr-Juwel

Derzeit macht Drew Murray seine ersten Schritte im Profi-Fußball. Ende April wurde der gerade 17-jährige Innenverteidiger zum ersten Mal bei den Oakland Roots in der Partie gegen Loudoun United (0:2) eingewechselt und kam zu seiner Premiere in der USLC, dem Unterbau der höchsten nordamerikanischen Profi-Liga MLS. Allzu lange wird Murray aber nicht mehr in seiner Heimat bleiben.

Denn wie der ‚kicker‘ berichtet, steht der Wechsel des Teenagers in die Bundesliga bereits fest. Der SC Freiburg erhalte den Zuschlag und lotse Murray im nächsten Winter in die Bundesliga. Grund für den Wechselzeitpunkt: Der Vertrag in Oakland ist bis Ende November datiert. Im Werben um das Abwehr-Talent haben sich die Breisgauer dem Fachmagazin zufolge gegen Bayer Leverkusen durchgesetzt.

Dass sich sowohl Sportclub als auch Werkself um Murray bemüht haben, ist als Auszeichnung zu verstehen. Beide Scouting-Abteilungen trauen dem Kalifornier trotz fehlender Meriten im Profi-Bereich eine Menge zu. Erst Anfang des Jahres war der U19-Nationalspieler der USA aus der SJE Academy nach Oakland gewechselt. Nun steht fest: Er wird nicht lange bleiben.