Chelseas 120-Millionen-Neuzugang? | Absage für United

Stolzes Preisschild für Bayern-Schreck

Spätestens nach seinem 1:0-Siegtreffer gegen den FC Bayern ist Jhon Durán in aller Munde. Doch auch zuvor machte der kolumbianische Angreifer mit einer außergewöhnlichen Quote auf sich aufmerksam: Für Aston Villa fand sich der Nationalspieler (zwölf Länderspiele) bislang noch kein einziges Mal in der Premier League in der Startelf wieder und dennoch markiert er starke vier Treffer – alle 39 Minuten verbucht der Linksfuß also eine Torbeteiligung.

Das ruft selbstredend einige Interessenten auf den Plan, zu denen sich einmal mehr der FC Chelsea gesellt. Die Blues um Chefcoach Enzo Maresca gehören womöglich auch nur zu der Hand voll Klubs, die die von den Villans veranschlagte Summe für Durán auf den Tisch legen würden. ‚Teamtalk‘ berichtet, dass der Premier League-Vertreter den Wert des 20-Jährigen auf umgerechnet knapp 120 Millionen Euro taxiert. Angesichts des bis 2028 datierten Vertrags befindet sich der Klub aus Birmingham jedenfalls in einer vielversprechenden Verhandlungsposition.

Erste Trainer-Absage für United

Manchester United steckt tief in der Krise. Abermals sind die Tage von Erik ten Hag als Cheftrainer gezählt. Weil eine Trennung unausweichlich scheint, läuft die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren. Simone Inzaghi wird den womöglich freiwerdenden Posten allerdings nicht einnehmen.

‚Sportitalia‘ zufolge haben die Red Devils beim italienischen Fußballlehrer angefragt, sich aber umgehend einen Korb abgeholt. Der 48-Jährige steht noch bis 2027 bei Inter Mailand unter Vertrag und hat demzufolge keine Absichten, den amtierenden Meister zu verlassen. Eine heiße Spur führt dagegen zum vereinslosen Thomas Tuchel, der schon im Sommer unmittelbar vor einer Anstellung in Manchester gestanden haben soll.