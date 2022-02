Poker um Isak – Ex-Dortmunder hat ein Wunschziel

Seit seinem Abschied aus Dortmund, der BVB kassierte vor zweieinhalb Jahren 15 Millionen Euro, hat Alexander Isak seinen Torriecher wiederentdeckt. 48 Scorerpunkte (41 Tore, sieben Assists) verbuchte der Mittelstürmer für Real Sociedad San Sebastián in mittlerweile 118 Spielen. Zahlen, die auch andere Vereine registriert haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Arsenal, berichtet die ‚Sport‘, will im Sommer erneut einen Anlauf wagen. Die Gunners suchen Ersatz für Pierre-Emerick Aubameyang (FC Barcelona), zudem steht hinter der Zukunft von Alexandre Lacazette ein großes Fragezeichen. Arsenal soll bereits Kontakt aufgenommen haben, die auf 80 Millionen Euro festgelegte Ausstiegsklausel ist den Londonern aber zu hoch.

Isak wartet auf Haaland

Konkurrenz könnte Arsenal vom FC Barcelona erhalten. Auch die Katalanen waren schon in der Vergangenheit an Isak dran, haben den 22-jährigen Schweden weiterhin im Visier, sollte ein Transfer von Wunschlösung Erling Haaland (Borussia Dortmund) nicht zu realisieren sein.

Manchester United und der FC Chelsea gelten ebenfalls als Isak-Interessenten. Der Ex-Dortmunder selbst, der in dieser Saison bei acht Pflichtspieltoren steht, würde laut der ‚Sport‘ am liebsten nach Barcelona wechseln. Verhandlungen, auch mit anderen Vereinen, sollen erst stattfinden, wenn eine Entscheidung in der Causa Haaland gefallen ist.