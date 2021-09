James unterschreibt in Katar

Der Al-Rayyan SC hat sich rund eine Woche vor Schließung des dortigen Transferfensters die Unterschrift von James Rodríguez gesichert.

James kommt vom FC Everton, zu dem er erst im September 2020 gewechselt war, nach dem Abgang seines Förderers Carlo Ancelotti zu Real Madrid aber keine Rolle mehr spielte.

Außer für Real Madrid, die AS Monaco und den FC Porto war James auch zwei Jahre lang für den FC Bayern am Ball. Jetzt kehrt der 30-jährige Kolumbianer dem europäischen Fußball wieder den Rücken – in der Wüste dürfte James ein fürstliches Gehalt einstreichen.