Gladbach schnappt sich BVB-Talent Fleck

Borussia Mönchengladbach bedient sich bei der anderen Borussia. Wie die Fohlen vermelden, wechselt Toptalent Fritz Fleck aus der Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund an den Niederrhein. Der 17-jährige Mittelfeldspieler ist zunächst in Gladbachs U19-Team eingeplant. Für die Dortmunder U17 war der Linksfuß in 29 Spielen an 28 Treffern direkt beteiligt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachwuchs-Direktor Mirko Sandmöller sagt über die Verpflichtung: „Wir sind sehr froh, dass wir Fritz Fleck von unserem Weg überzeugen konnten. Er ist ein sehr spielintelligenter und technisch hochveranlagter Spieler, der Tore erzielen und vorbereiten kann. Fritz ist dynamisch, wendig und trickreich und bleibt in seinen Aktionen sehr zielgerichtet. Mit seiner Spielfähigkeit passt er perfekt zur Spielidee von Borussia Mönchengladbach.“