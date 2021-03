Gladbach-Zukunft: Herrmann muss abwarten

Patrick Herrmann weiß noch nicht, wie es nach Vertragsende 2022 bei Borussia Mönchengladbach mit ihm weitergeht. „Das muss man abwarten und ist momentan auch schwer zu sagen“, sagt der 30-jährige Flügelspieler gegenüber dem Fanportal ‚Fohlen-Hautnah‘, „es spielt natürlich auch eine Rolle, wie es unter dem neuen Trainer für mich läuft. Aber nach so langer Zeit will ich eigentlich gar nicht weg.“

Gespräche habe es mit Gladbach-Sportdirektor Max Eberl diesbezüglich noch keine gegeben, verrät Herrmann, der gerne auch nach der aktiven Karriere im Fußballgeschäft arbeiten würde: „Natürlich habe ich für die Zeit danach auch schon ein, zwei Gedanken im Hinterkopf. Fakt ist einfach, dass man dem Fußball in irgendeiner Form erhalten bleiben will, wenn man so viele Jahre mit ihm als Profi verbracht hat. Wie genau, weiß ich aber noch nicht.“