Aubameyang: „Ich will Barça helfen“

Pierre-Emerick Aubameyang (32) hofft, dass er beim FC Barcelona keine lange Anlaufzeit benötigt. Bei seiner heutigen Vorstellung sagte der Stürmer: „Ich habe hier unterschrieben, um Barça und meinen Mitspielern zu helfen. Damit wir den Fans das zurückgeben können, was sie erwarten.“ Schon am Sonntag gegen Atlético Madrid (16:15 Uhr) könnte der Neuzugang mit von der Partie sein: „Das ist ein Topspiel. Ich arbeite hart und dann schauen wir mal, was wir da machen können.“

Als der Anruf aus Barcelona kam, musste der Ex-Dortmunder nicht lange überlegen, wie er verrät: „Ich wollte unbedingt hierher kommen. Darum bin ich schon morgens hergeflogen, damit das klappt. Wir mussten bis zum letzten Moment warten, denn Arsenal hat es uns ein bisschen schwer gemacht, aber jetzt bin ich hier.“