Wolfsburg: William in Quarantäne

Der VfL Wolfsburg muss in den letzten drei Partien dieses Jahres auf Rechtsverteidiger William verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, wurde der 25-Jährige positiv auf Corona getestet und befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. Erst am Freitag feierte der Brasilianer gegen Eintracht Frankfurt (2:1) nach langer Verletzungspause sein Comeback für Wolfsburg.

Wölfe-Geschätfsführer Jörg Schmadtke sagt: „William hat sich vorbildlich verhalten, indem er uns gleich nach dem Auftreten der Symptome informiert hat. Dadurch konnte er getestet und nach dem leider positiven Befund direkt in Quarantäne geschickt werden, ohne dass es zu einem Kontakt mit seinen Mannschaftskameraden, dem Trainerteam oder dem Staff kam.“