Alcácer jetzt doch zu Sharjah

Die Wende von der Kehrtwende ist perfekt. Nachdem der Sharjah FC den Leihvertrag mit Paco Alcácer vor wenigen Stunden und nach nur zwei Tagen aufgelöst hatte, hat der Stürmer nun einen neuen Kontrakt unterschrieben. Alácer bindet sich dauerhaft an den Verein, erhält einen Vertrag bis 2025.

Sein ebenso lang gültiges Arbeitspapier beim FC Villarreal löste der 28-jährige Spanier zuvor auf. Alcácer wechselt also ablösefrei in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Thanks @VillarrealCF! I’ve lived unforgettable moments with great teammates!



Now is time to focus on @SharjahFC to do my best during the next 3 years that I will defend this shirt! I’m convinced that I will enjoy this magnificent experience with my family here in UAE 🇦🇪! pic.twitter.com/XLjMHoxAU8