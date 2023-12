SV Werder: „Hätten ihn gerne behalten“

Der SV Werder Bremen hat Eigengewächs Fabio Chiarodia im Sommer mit Bauchschmerzen abgegeben. Auf der heutigen Pressekonferenz vor der Bundesligapartie gegen Borussia Mönchengladbach räumte Clemens Fritz ein, dass Werder den Innenverteidiger „gerne […] behalten hätten. Die vertragliche Konstellation hat für ihn eine Möglichkeit ergeben, zu wechseln. Das war damals nicht anders möglich, sonst wäre er wahrscheinlich schon eher weggewesen.“

Chiarodia wechselte in der zurückliegenden Transferperiode zu den Fohlen. Die Gladbacher machten von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, um den 18-Jährigen an Bord zu holen. Zwei Millionen Euro flossen an die Bremer, die dieser Tage Verstärkung für den Defensivverbund gut gebrauchen könnten.