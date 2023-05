Tottenham & United heiß auf Guéhi

Tottenham Hotspur und Manchester United haben die Fühler nach Marc Guéhi ausgestreckt. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato ist Crystal Palace offen für einen Verkauf des Innenverteidigers.

Bei den Eagles steht der 22-Jährige noch bis zum Sommer 2026 unter Vertrag. In der laufenden Premier League-Saison stand der Rechtsfuß bislang in 35 von 36 Ligaspielen auf dem Platz, wurde immer in die Startelf berufen. Im Sommer winkt der nächste Karriereschritt.

Mavropanos: Auch United interessiert