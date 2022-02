Auba-Trennung: Arsenal zahlte Millionen-Abfindung

Am heutigen Mittwoch wurde Pierre-Emerick Aubameyang beim FC Barcelona offiziell vorgestellt. Obwohl alle Formalitäten zwischen Klub und Spieler in der Nacht des Deadline Days über die Bühne gegangen waren, war in Katalonien kaum Eile geboten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Stress hatte der FC Arsenal, da der Vertrag bis Transferschluss aufgelöst werden musste. In Nordlondon hatte der Stürmer keine Zukunft mehr, wohl aber einen extrem hochdotierten Vertrag. Diese Konstellation spielte der Gabuner voll aus.

Auba erhält Millionen-Abfindung

Wie die ‚Times‘ berichtet, ließ sich Aubameyang seinen Arsenal-Abschied vergolden. Demnach streicht er eine aberwitzige Abfindung von umgerechnet über acht Millionen Euro ein. Grund ist der mittlerweile aufgelöste Vertrag. Im Herbst 2020 hatte der 32-Jährige bis 2023 verlängert und sich ein Gehalt von 20 Millionen Euro jährlich gesichert.

Die Abfindung wird Auba über die deutlichen Gehaltseinbußen hinwegtrösten, die er nun in Barcelona hinnehmen muss. Dort unterschrieb der Angreifer einen Vertrag bis 2025 mit der Option zur Vertragsauflösung 2023. Die obligatorische Ausstiegsklausel wurde auf 100 Millionen Euro festgesetzt.