Juves Transfer-Kandidaten für den Flügel

Juventus Turin sieht sich offenbar für die kommende Saison nach neuen Offensivoptionen auf dem Transfermarkt um. Wie Branchen-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, steht Ángel Di María (34) von Paris St. Germain ganz oben auf der Liste der Alten Dame. Der Vertrag des Argentiniers läuft im Sommer aus, zur Debatte in Turin steht offenbar ein Kontrakt über ein bis zwei Jahre, damit der Linksfuß seine Karriere danach in seinem Heimatland ausklingen lassen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nicolò Zaniolo von der AS Rom soll ebenfalls ein heißes Thema bei Juve sein. Für den 22-jährigen Nationalspieler wäre allerdings eine hohe Ablösesumme notwendig. Der Italiener ist nämlich noch bis 2024 an die Giallorossi gebunden. Die günstigere Alternative, mit der sich die Bianconeri beschäftigen sollen, heißt David Neres. Im Januar wechselte der Brasilianer von Ajax Amsterdam zu Shakthar Donetsk. Durch den Krieg in der Ukraine wäre Neres voraussichtlich günstig zu haben.