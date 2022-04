Auch Milan an Mahrez dran

Riyad Mahrez (31) ruft den nächsten Interessenten auf den Plan. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato steht der Rechtsaußen von Manchester City weit oben auf der Liste des AC Mailand.

Im Poker um Mahrez mischen allerdings etliche weitere Klubs mit: Auch Real Madrid, der FC Barcelona und Paris St. Germain haben ihre Visitenkarte bereits abgegeben. Der Algerier steht in Manchester nur noch bis 2023 unter Vertrag. In dieser Saison überzeugt Mahrez mit 31 Scorerpunkten (23 Tore, acht Assists) in 42 Pflichtspielen.